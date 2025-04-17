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Сырский: ВСУ проводит контрнаступательные действия и имеет определенные успехи

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Отодвигают врага подальше от одного из городов

Сырский: ВСУ проводит контрнаступательные действия и имеет определенные успехи

https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

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За последние недели Вооруженные силы Украины освободили около 16 квадратных километров территории Донецкой области. Речь идет о территориях в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко.

Об этом пишет в Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после работы в операционной зоне войск ОТГ "Донецк".

"В течение трех суток побывал фактически во всех бригадах этой мощнейшей группировки Сил обороны Украины, которая несет на себе основное бремя противостояния весеннему наступлению врага и уничтожает его лучшие силы и средства. В частности, на Покровском направлении, наши воины ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника, наносят российским оккупантам значительные потери.

Противник не изменил свои планы - оттеснить подразделения Вооруженных Сил Украины за пределы Донецкой и Луганской областей и выйти на административные границы этих областей. Однако, замысел врага остается нереализованным.

Мы продолжаем оборонительную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 апреля Сырский подтвердил, что Россия фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.

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ВСУ Александр Сырский война с россией контрнаступление
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Источник:
Олександр Сирський
Опубликовал: Александр Бураков
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