Сырский: ВСУ проводит контрнаступательные действия и имеет определенные успехи

За последние недели Вооруженные силы Украины освободили около 16 квадратных километров территории Донецкой области. Речь идет о территориях в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко.

Об этом пишет в Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после работы в операционной зоне войск ОТГ "Донецк".

"В течение трех суток побывал фактически во всех бригадах этой мощнейшей группировки Сил обороны Украины, которая несет на себе основное бремя противостояния весеннему наступлению врага и уничтожает его лучшие силы и средства. В частности, на Покровском направлении, наши воины ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника, наносят российским оккупантам значительные потери.

Противник не изменил свои планы - оттеснить подразделения Вооруженных Сил Украины за пределы Донецкой и Луганской областей и выйти на административные границы этих областей. Однако, замысел врага остается нереализованным.

Мы продолжаем оборонительную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко", - говорится в сообщении.