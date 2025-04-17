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Сырский назвал количество пораженных артсистем врага с начала года

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Сырский назвал количество пораженных артсистем врага с начала года

фото з відкритих джерел

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

С начала 2025 года уничтожили почти пять тысяч артиллерийских систем российской армии.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"Продолжаем целенаправленно обезвреживать артиллерию оккупантов по всей линии фронта. Только с начала года поражено около пяти тысяч артиллерийских систем врага (4 910).

Благодаря профессиональной работе Сил обороны Украины, с января 2024 года, за год и неполных четыре месяца, российская армия потеряла почти 18 тысяч артсистем (17 960)", - отметил Сырский.

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