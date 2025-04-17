Сырский назвал количество пораженных артсистем врага с начала года
Огромные показатели
фото з відкритих джерел
С начала 2025 года уничтожили почти пять тысяч артиллерийских систем российской армии.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.
"Продолжаем целенаправленно обезвреживать артиллерию оккупантов по всей линии фронта. Только с начала года поражено около пяти тысяч артиллерийских систем врага (4 910).
Благодаря профессиональной работе Сил обороны Украины, с января 2024 года, за год и неполных четыре месяца, российская армия потеряла почти 18 тысяч артсистем (17 960)", - отметил Сырский.
Читайте также1230 оккупантов и 65 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Карло Анчелотти поделился мыслями после вылета Реала из Лиги чемпионов
- Рада может отменить военное положение досрочно. Известно, по каким причинам
- Мартинес забил юбилейный гол за Интер. Лаутаро – лучший бомбардир-легионер в истории клуба
- Рада снова продлила военное положение и мобилизацию. Известны новые сроки
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000