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Участники Евровидения от Украины посетили одного из грандов УПЛ

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Клуб пообещал новый контент

Участники Евровидения от Украины посетили одного из грандов УПЛ

Фото: BESTIN.UA

Новина українською

Участники Евровидения от Украины посетили одного из грандов УПЛ.

"Шахтер" пригласил на тренировку группу TVORCHI. Джеффри и Андрей получили свою форму и провели занятия с командой.

"Мы счастливы сегодня быть здесь. Видеть как парни тренируются, бегают. Энергия пылает и мы рады быть частью этого", - сообщила группа.

Коллектив показал свою технику и пообщался с игроками. "Шахтер" показал видео.

Группа TVORCHI представляла Украину на Евровидении 2023, которое проходило в Ливерпуле. Парни заняли шестое место, набрав 243 балла.

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Напомним, что "Шахтер" сейчас занимает третье место в турнирной таблице, имея 53 балла.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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