Участники Евровидения от Украины посетили одного из грандов УПЛ
Клуб пообещал новый контент
Фото: BESTIN.UA
Участники Евровидения от Украины посетили одного из грандов УПЛ.
"Шахтер" пригласил на тренировку группу TVORCHI. Джеффри и Андрей получили свою форму и провели занятия с командой.
"Мы счастливы сегодня быть здесь. Видеть как парни тренируются, бегают. Энергия пылает и мы рады быть частью этого", - сообщила группа.
Коллектив показал свою технику и пообщался с игроками. "Шахтер" показал видео.
???? Радо вітаємо гурт ???? TVORCHI ???? в родині ФК «Шахтар»! ⚒️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 17, 2025
Ставте ???? Уже невдовзі ми покажемо багато нового контенту з хлопцями ????#Shakhtar #TVORCHI pic.twitter.com/m8AWe3EUWT
Группа TVORCHI представляла Украину на Евровидении 2023, которое проходило в Ливерпуле. Парни заняли шестое место, набрав 243 балла.
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Напомним, что "Шахтер" сейчас занимает третье место в турнирной таблице, имея 53 балла.
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