США не поддержали резолюцию ООН, осуждающую агрессию РФ против Украины

Соединенные Штаты проголосовали против резолюции ООН о сотрудничестве с Советом Европы, которая содержала осуждение агрессии России против Украины.

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Об этом говорится в заявлении представительства США в ООН.

Генассамблея ООН 16 апреля рассматривала резолюцию "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы".

"Нынешняя резолюция повторяет заявления относительно российско-украинской войны, которые, по мнению Соединенных Штатов, не способствуют продвижению идеи мира", - сообщил исполняющий обязанности представителя США в Экономическом и социальном совете ООН Джонатан Шриер.

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Кроме того, Вашингтон уверен, что долгосрочное решение российско-украинской войны является важнейшим для членов Совета Европы, как и для Соединенных Штатов.

В то же время российские дипломаты назвали формулировки в документе "неприемлемыми".

Среди других причин, почему страна была против документа, - вопросы миграции и беженцев, повестка дня на период до 2030 года и Цели устойчивого развития, а также "подавление" политических партий в некоторых странах, где эту резолюцию поддержали.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, но девять стран проголосовали против, среди них - США, Россия, Беларусь, Эритрея, Конго, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан.