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США не поддержали резолюцию ООН, осуждающую агрессию РФ против Украины

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Девять стран проголосовали против

США не поддержали резолюцию ООН, осуждающую агрессию РФ против Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Соединенные Штаты проголосовали против резолюции ООН о сотрудничестве с Советом Европы, которая содержала осуждение агрессии России против Украины.

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Об этом говорится в заявлении представительства США в ООН.

Генассамблея ООН 16 апреля рассматривала резолюцию "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы".

"Нынешняя резолюция повторяет заявления относительно российско-украинской войны, которые, по мнению Соединенных Штатов, не способствуют продвижению идеи мира", - сообщил исполняющий обязанности представителя США в Экономическом и социальном совете ООН Джонатан Шриер.

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Кроме того, Вашингтон уверен, что долгосрочное решение российско-украинской войны является важнейшим для членов Совета Европы, как и для Соединенных Штатов.

В то же время российские дипломаты назвали формулировки в документе "неприемлемыми".

Среди других причин, почему страна была против документа, - вопросы миграции и беженцев, повестка дня на период до 2030 года и Цели устойчивого развития, а также "подавление" политических партий в некоторых странах, где эту резолюцию поддержали.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, но девять стран проголосовали против, среди них - США, Россия, Беларусь, Эритрея, Конго, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан.

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1 голосов
Комментарии
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.04.2025 в 20:13
Ця підстаркуВАТА мразота здохне, а США ще довго не відмиються. Але вони це заслужили - бачили очі, що вибирали. Втім, те саме стосується і українців.
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Комментарии 7
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.04.2025 в 20:13
Ця підстаркуВАТА мразота здохне, а США ще довго не відмиються. Але вони це заслужили - бачили очі, що вибирали. Втім, те саме стосується і українців.
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0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.04.2025 в 20:10
одним словом, путинский трампон.
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Manowar (Харьков)
17.04.2025 в 20:20
за которого пи дар шарлотан голосовал. Хорошие у тебя друзья Алень!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.04.2025 в 20:31
Ответ идиоту из харькова. Если ты, галимый Алень, мечтаешь общаться со своими собратьями - аленями, тебе не нужно выползать на футбольный ресурс. Тебе достаточно зайти в соседнюю палату к таким же аленям, как и ты сам, в твоей психбольнице.
 
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Лекарь (село Дарниця)
17.04.2025 в 19:59
Подібні новини навіть не хочеться коментувати. І ця істота ще забороняє усякіх нетрадиційних. А саме - підор підором.
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aleks68
17.04.2025 в 19:48
тупой рыжий ......
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2
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rosa19631@i.ua (Бережани)
17.04.2025 в 19:23
Гарна компанія )
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