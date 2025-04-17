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Александра Лобода - про Кадемина: Образ классного ведущего разбился о стену пророссийских нарративов

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Роман Кадемин осел в Европе, где даже записывает интервью с Николаем Азаровым

Александра Лобода - про Кадемина: Образ классного ведущего разбился о стену пророссийских нарративов

фото из свободных источников

Новина українською

Бывшая соведущая "Профутбола" Александра Лобода поделилась мыслями о бывшем украинском спортивном журналисте и комментаторе Романе Кадемине, который после начала полномасштабного вторжения выехал в Европу.

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- Какое ваше мнение о бывшем украинском комментаторе Романе Кадемине? Он сейчас живет в Германии и в своих соцсетях продвигает пророссийские нарративы, даже с государственным изменником Николаем Азаровым интервью писал.

- Я никогда близко не общалась с Романом. Но его образ сложился – как классного ведущего, который работал в хороших спортивных программах. Сейчас этот образ разбился о стену пророссийских нарративов.

Насколько мне попадалась информация о нем, то он не планирует возвращаться в Украину. Поэтому я не вижу смысла тратить наше внимание и эмоции на людей с подобной позицией. Нам есть о ком заботиться и думать. Столько воинов нуждаются в нашем внимании и поддержке. Вот это действительно важно.

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Александра Лобода война с россией
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
17.04.2025 в 21:55
Пи дарасина Кадемин из прокацапского канала интер. Я помню как он в 2014 году говорил что Майдан это "переворот" организованный на деньги Запада, все кто на баррикадах это нацисты и бандеры и топил за титушек скотина грёбанная
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Комментарии 1
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Manowar (Харьков)
17.04.2025 в 21:55
Пи дарасина Кадемин из прокацапского канала интер. Я помню как он в 2014 году говорил что Майдан это "переворот" организованный на деньги Запада, все кто на баррикадах это нацисты и бандеры и топил за титушек скотина грёбанная
Ответить
0
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