Александра Лобода - про Кадемина: Образ классного ведущего разбился о стену пророссийских нарративов

Бывшая соведущая "Профутбола" Александра Лобода поделилась мыслями о бывшем украинском спортивном журналисте и комментаторе Романе Кадемине, который после начала полномасштабного вторжения выехал в Европу.

- Какое ваше мнение о бывшем украинском комментаторе Романе Кадемине? Он сейчас живет в Германии и в своих соцсетях продвигает пророссийские нарративы, даже с государственным изменником Николаем Азаровым интервью писал.

- Я никогда близко не общалась с Романом. Но его образ сложился – как классного ведущего, который работал в хороших спортивных программах. Сейчас этот образ разбился о стену пророссийских нарративов.

Насколько мне попадалась информация о нем, то он не планирует возвращаться в Украину. Поэтому я не вижу смысла тратить наше внимание и эмоции на людей с подобной позицией. Нам есть о ком заботиться и думать. Столько воинов нуждаются в нашем внимании и поддержке. Вот это действительно важно.