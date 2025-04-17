Трамп заявил, что ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине "до конца недели"
Трамп ждет ответа от РФ до конца недели
фото из свободных источников
Президент США Дональд Трамп утверждает, что "на этой неделе" Россия передаст США ответ на предложение о "прекращении огня" в Украине.
Об этом он сказал в Белом доме во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 17 апреля, пишет "Европейская правда".
У Трампа спросили, в какой момент он примет решение о том, готова ли Россия к прекращению огня – и, при необходимости, усилит санкции против нее.
"Посмотрим, чем это будет. Мы получим от них (Россия. – Ред.) ответ на этой неделе, очень скоро, и увидим", – ответил президент США.
Он также повторил, что хочет, чтобы "смерть и убийства прекратились".
В начале месяца государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты скоро узнают, настроена ли Россия на мир.
Это произошло после многочисленных случаев нарушения РФ так называемого частичного перемирия, о котором Россия и Украина отдельно договорились с США.
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