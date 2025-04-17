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Трамп заявил, что ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине "до конца недели"

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Трамп ждет ответа от РФ до конца недели

Трамп заявил, что ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине "до конца недели"

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп утверждает, что "на этой неделе" Россия передаст США ответ на предложение о "прекращении огня" в Украине.

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Об этом он сказал в Белом доме во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 17 апреля, пишет "Европейская правда".

У Трампа спросили, в какой момент он примет решение о том, готова ли Россия к прекращению огня – и, при необходимости, усилит санкции против нее.

"Посмотрим, чем это будет. Мы получим от них (Россия. – Ред.) ответ на этой неделе, очень скоро, и увидим", – ответил президент США.

Он также повторил, что хочет, чтобы "смерть и убийства прекратились".

В начале месяца государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты скоро узнают, настроена ли Россия на мир.

Это произошло после многочисленных случаев нарушения РФ так называемого частичного перемирия, о котором Россия и Украина отдельно договорились с США.

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