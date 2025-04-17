  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, но уже не считает его ответственным за войну
В тренде

Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, но уже не считает его ответственным за войну

Общие новости
Обновлено

Президент США снова поменял риторику

Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, но уже не считает его ответственным за войну

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает украинского лидера Владимира Зеленского ответственным за начало войны РФ против Украины, однако "не является его большим фанатом".

Читайте такжеЗеленский не стал открыто критиковать Трампа за заявление об "ошибочном" ударе РФ по Сумах

Об этом он сказал во время брифинга на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не считаю Зеленского ответственным, но я не в восторге от того, что эта война началась. И поэтому я не доволен им, не в восторге от него. Я также не доволен кем-либо, кто к этому причастен", - отметил Трамп.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Он в который раз повторил, что эта война не началась никогда, если бы он раньше стал президентом США.

"Я не обвиняю его, но я бы не сказал, что он проделал лучшую работу. Понимаете, я не его большой фанат... Там сейчас живут миллионы людей, которые умирают каждый день", - добавил Трамп.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп обвинил лидера Украины Владимира Зеленского в "некомпетентности" и повторил, что в начатой Россией войне виноваты "три человека".

Ранее Трамп заявил, что начало войны РФ против Украины допустили Джо Байден и Владимир Зеленский.

По теме
yellow-arrow
Маркевич: Барселона после домашних 4:0 решила в Дортмунде немного отдохнуть
yellow-arrow
Трамп заявил, что ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине "до конца недели"
yellow-arrow
Зеленский не стал открыто критиковать Трампа за заявление об "ошибочном" ударе РФ по Сумах
Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости