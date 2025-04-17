Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, но уже не считает его ответственным за войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает украинского лидера Владимира Зеленского ответственным за начало войны РФ против Украины, однако "не является его большим фанатом".

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Об этом он сказал во время брифинга на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не считаю Зеленского ответственным, но я не в восторге от того, что эта война началась. И поэтому я не доволен им, не в восторге от него. Я также не доволен кем-либо, кто к этому причастен", - отметил Трамп.

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Он в который раз повторил, что эта война не началась никогда, если бы он раньше стал президентом США.

"Я не обвиняю его, но я бы не сказал, что он проделал лучшую работу. Понимаете, я не его большой фанат... Там сейчас живут миллионы людей, которые умирают каждый день", - добавил Трамп.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп обвинил лидера Украины Владимира Зеленского в "некомпетентности" и повторил, что в начатой Россией войне виноваты "три человека".

Ранее Трамп заявил, что начало войны РФ против Украины допустили Джо Байден и Владимир Зеленский.