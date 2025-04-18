Подписан меморандум о соглашении по полезным ископаемым. Готовится создание Фонда инвестиций в восстановления Украины
Меморандум – это ещё не соглашение
Getty Images/Global Images Ukraine
Подписание состоялось в онлайн-формате. С украинской стороны меморандум подписала министр экономики Юлия Свириденко, с американской – глава Минфина Скотт Бессент.
"Мы сделали шаг к соглашению с США об экономическом партнёрстве. Подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно нашим народам”.
“Соглашение откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнёрства Украины и США – именно с этой целью команды работают над документом", – отметила министр экономики
Над соглашением, которое предстоит подписать, ещё работают технические команды США и Украины, затем соглашение должна ратифицировать Рада.
Популярное сейчас
- Манчестер Юнайтед - Лион 5:4. Видео голов и обзор матча ЛЕ
- "Снова будет цирк-шапито", - журналист озвучил главную проблему претендентов на выход в УПЛ
- Александра Лобода - про Кадемина: Образ классного ведущего разбился о стену пророссийских нарративов
- "Мы на пороге чего-то важного". Уиткофф рассказал, в чем ключ к мирному соглашению по Украине
- Красная карточка для кошелька: Милитао будет платить бывшей жене в шесть раз больше
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО