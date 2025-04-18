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Подписан меморандум о соглашении по полезным ископаемым. Готовится создание Фонда инвестиций в восстановления Украины

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Меморандум – это ещё не соглашение

Подписан меморандум о соглашении по полезным ископаемым. Готовится создание Фонда инвестиций в восстановления Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

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Подписание состоялось в онлайн-формате. С украинской стороны меморандум подписала министр экономики Юлия Свириденко, с американской – глава Минфина Скотт Бессент.

"Мы сделали шаг к соглашению с США об экономическом партнёрстве. Подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно нашим народам”.

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“Соглашение откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнёрства Украины и США – именно с этой целью команды работают над документом", – отметила министр экономики

Над соглашением, которое предстоит подписать, ещё работают технические команды США и Украины, затем соглашение должна ратифицировать Рада.

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Украина США
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Источник:
УНІАН
Опубликовал: Александр Симченко
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