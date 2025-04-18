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Более полторы тысячи оккупантов. Генштаб сообщил о вражеских потерях за сутки

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641 (!) выбитая единица техники

Более полторы тысячи оккупантов. Генштаб сообщил о вражеских потерях за сутки

Генштаб ЗСУ

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За сутки Силы обороны ликвидировали 1530 захватчиков, 40 бронемашин, 88 артсистем и одно средство ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 по 18 апреля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - 938970 (+1530) человек ликвидировано
  • танков - 10662 (+8)
  • боевых бронированных машин - 22257 (+40)
  • артиллерийских систем - 26530 (+88)
  • РСЗО - 1367 (+1)
  • средства ПВО - 1136 (+1)
  • самолетов - 370 (0)
  • вертолетов - 335 (0)
  • БПЛА оперативно- тактического уровня - 33065 (+140)
  • крылатые ракеты - 3145 (0)
  • корабли / катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 44954 (+312)
  • специальная техника - 3858 (+51)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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