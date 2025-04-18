Более полторы тысячи оккупантов. Генштаб сообщил о вражеских потерях за сутки
641 (!) выбитая единица техники
Генштаб ЗСУ
За сутки Силы обороны ликвидировали 1530 захватчиков, 40 бронемашин, 88 артсистем и одно средство ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 по 18 апреля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - 938970 (+1530) человек ликвидировано
- танков - 10662 (+8)
- боевых бронированных машин - 22257 (+40)
- артиллерийских систем - 26530 (+88)
- РСЗО - 1367 (+1)
- средства ПВО - 1136 (+1)
- самолетов - 370 (0)
- вертолетов - 335 (0)
- БПЛА оперативно- тактического уровня - 33065 (+140)
- крылатые ракеты - 3145 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 44954 (+312)
- специальная техника - 3858 (+51)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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