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Украина подписала меморандум с США - это связано с соглашением о полезных ископаемых

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Украина подписала меморандум с США - это связано с соглашением о полезных ископаемых

facebook.com/yulia.svyrydenko

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Украина и США подписали меморандум о соглашении об украинских полезных ископаемых. Об этом сообщила вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.

"Сегодня сделали шаг к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе наших команд и намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам.

Готовим создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов - именно с такой целью команды работают над документом.

Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину.

Впереди - финализация текста Соглашения и его подписание. А дальше - ратификация парламентами", - подчеркнула Свириденко.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано уже на следующей неделе - 24 апреля.

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Источник:
Юлія Свириденко
Опубликовал: Александр Бураков
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