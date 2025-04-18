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Ермак рассказал, что должно стать первым этапом на пути к миру

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Есть подвижки в переговорном процессе

Ермак рассказал, что должно стать первым этапом на пути к миру

фото ОП

Новина українською

Делегации Украины, США, Франции, Великобритании и Германии согласились во время встречи в Париже, что прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой, министром обороны Рустемом Умеровым провели ряд встреч.

В частности, состоялись двусторонние переговоры делегации Украины с делегацией США в составе государственного секретаря Марко Рубио, спецпредставителей Президента Соединенных Штатов Стивена Виткоффа и Кита Келлога.

Мы отметили преданность мирным усилиям совместно с США, европейскими и другими партнерами, стремление завершить войну как можно быстрее.

Еще раз подчеркнули, что необходимо именно полное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта в Джидде.

Мы согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру в Украине, и обменялись мнениями относительно практической реализации этого этапа.

Отдельно подчеркнули важность гуманитарного измерения - возвращение принудительно перемещенных в Россию украинских детей, освобождение военнопленных и гражданских заложников", - написал Ермак в Telegram.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине состоится в Лондоне на следующей неделе.

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Источник:
Андрій Єрмак
Опубликовал: Александр Бураков
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