Ермак рассказал, что должно стать первым этапом на пути к миру
Есть подвижки в переговорном процессе
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Делегации Украины, США, Франции, Великобритании и Германии согласились во время встречи в Париже, что прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой, министром обороны Рустемом Умеровым провели ряд встреч.
В частности, состоялись двусторонние переговоры делегации Украины с делегацией США в составе государственного секретаря Марко Рубио, спецпредставителей Президента Соединенных Штатов Стивена Виткоффа и Кита Келлога.
Мы отметили преданность мирным усилиям совместно с США, европейскими и другими партнерами, стремление завершить войну как можно быстрее.
Еще раз подчеркнули, что необходимо именно полное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта в Джидде.
Мы согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру в Украине, и обменялись мнениями относительно практической реализации этого этапа.
Отдельно подчеркнули важность гуманитарного измерения - возвращение принудительно перемещенных в Россию украинских детей, освобождение военнопленных и гражданских заложников", - написал Ермак в Telegram.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине состоится в Лондоне на следующей неделе.
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