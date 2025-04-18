Враг выпустил по Украине шесть ракет и 37 БПЛА. Результаты работы ПВО

В ночь на 18 апреля оккупанты совершили удар по Украине ракетами наземного базирования и ударными БпЛА.

По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 43 средств воздушного нападения противника - 6 ракет различных типов и 37 шахедов и дронов-имитаторов других типов, в частности:

1 баллистической ракеты "Искандер-М" (район пуска - Крым);

5 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков - ВОТ Запорожской обл., Крым);

37 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков -Миллерово, Курск - рф).

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 26 воздушных целей:

3 крылатых ракет "Искандер-К";

23 шахеда.

10 вражеских дронов-имитаторов - локально потеряны.

В результате российской атаки пострадали: Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина.



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