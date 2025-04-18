Враг выпустил по Украине шесть ракет и 37 БПЛА. Результаты работы ПВО
Сбито 26 целей
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В ночь на 18 апреля оккупанты совершили удар по Украине ракетами наземного базирования и ударными БпЛА.
По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 43 средств воздушного нападения противника - 6 ракет различных типов и 37 шахедов и дронов-имитаторов других типов, в частности:
- 1 баллистической ракеты "Искандер-М" (район пуска - Крым);
- 5 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков - ВОТ Запорожской обл., Крым);
- 37 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков -Миллерово, Курск - рф).
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Подтверждено сбитие 26 воздушных целей:
- 3 крылатых ракет "Искандер-К";
- 23 шахеда.
10 вражеских дронов-имитаторов - локально потеряны.
В результате российской атаки пострадали: Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина.
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