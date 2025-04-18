США могут выйти из мирных переговоров по Украине. При каких условиях это возможно?
Затягивать не собираются
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США готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если не будет признаков, что соглашения нельзя достичь в ближайшее время. Об этом на пресс-брифинге заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы не собираемся продолжать это начинание неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро определить сейчас, и я говорю о нескольких днях, осуществимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться.
Президент Трамп посвятил этому много времени и энергии... Это важно, но есть много других действительно важных вещей, которые заслуживают такого же, если не больше внимания.
Никто не говорит, что это можно сделать за 12 часов. Но мы хотим увидеть, насколько далеко друг от друга и можно ли вообще уменьшить эти различия, возможно ли вообще получить движение в течение периода времени, который мы имеем в виду", - подчеркнул Рубио.
Напомним, 17 апреля в Париже состоялась встреча американских, украинских, британских, немецких и французских чиновников, где обсуждался вопрос решения войны в Украине.
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