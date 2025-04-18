Зеленский: Россия начала эту Страстную пятницу издевательствами над нашими людьми и городами

Президент Владимир Зеленский прокомментировал российские обстрелы Харькова и Сум в Страстную пятницу 18 апреля.

"Именно так Россия начала эту Страстную пятницу - баллистикой, крылатыми ракетами, шахедами - издевательствами над нашими людьми и городами.

Ракетный удар по Харькову, просто по городу. Повреждены десятки обычных домов, предприятие, машины. Около 70 человек пострадали, среди них пятеро детей, самой младшей, Валерии, 2 года всего. Все раненые получили необходимую помощь. К сожалению, один человек погиб.

Сумы. Российские ударные дроны. Одна из мишеней - обычное производство хлеба, обычное предприятие, которое десятилетиями работает для города. К сожалению, один человек был убит этим ударом. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких.

Были также российские удары по Днепровщине, Киевщине, Николаевщине, Донецкой области", - говорится в сообщении главы государства в Telegram.