Зеленский: Россия начала эту Страстную пятницу издевательствами над нашими людьми и городами
Уже в который раз такое случается на религиозные праздники
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал российские обстрелы Харькова и Сум в Страстную пятницу 18 апреля.
"Именно так Россия начала эту Страстную пятницу - баллистикой, крылатыми ракетами, шахедами - издевательствами над нашими людьми и городами.
Ракетный удар по Харькову, просто по городу. Повреждены десятки обычных домов, предприятие, машины. Около 70 человек пострадали, среди них пятеро детей, самой младшей, Валерии, 2 года всего. Все раненые получили необходимую помощь. К сожалению, один человек погиб.
Сумы. Российские ударные дроны. Одна из мишеней - обычное производство хлеба, обычное предприятие, которое десятилетиями работает для города. К сожалению, один человек был убит этим ударом. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких.
Были также российские удары по Днепровщине, Киевщине, Николаевщине, Донецкой области", - говорится в сообщении главы государства в Telegram.
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