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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Telegram / Zelenskiy Official

Новина українською

Сегодня, 18 апреля, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении в Украине режима военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом говорится в карточках законопроектов №13172 и №13173 на сайте Верховной Рады.

Согласно положениям законов, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили с 9 мая 2025 года на 90 дней, то есть до 6 августа.

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16 апреля Верховная Рада поддержала продление всеобщей мобилизации и военного положения в Украине. Единственным, кто проголосовал против, был нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его словам, первой причиной является отсутствие сроков службы, а второй - деятельность ТЦК и СП.

Военное положение в Украине парламент продолжает уже 15-й раз подряд, которое было впервые введено в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022-го года.

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Верховна Рада военное положение в Украине Владимир Зеленский мобилизация война с россией
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Источник:
Верховна Рада України
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoynо (Київ)
18.04.2025 в 13:40
Цікаво, а де цитати Трампа, що він закінчить війну за 48 годин? Так однобоко висвітлювати... Хіба то об'єктивність? Зеленський все правильно робить. В данном випадку я на його стороні, бо в нас одна мета - розвал так званою росії
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Комментарии 6
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Spokoynо (Київ)
18.04.2025 в 13:40
Цікаво, а де цитати Трампа, що він закінчить війну за 48 годин? Так однобоко висвітлювати... Хіба то об'єктивність? Зеленський все правильно робить. В данном випадку я на його стороні, бо в нас одна мета - розвал так званою росії
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0
2
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Баpceлиниуc
18.04.2025 в 13:44
Только идиот мог воспринимать фразу Трампа о прекращении войны за 24 часа серьёзно.
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0
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Spokoynо (Київ)
18.04.2025 в 14:04
А в 2014 слова Порошенка, що він закінчить АТО за два тижні, тільки зробіть мене президентом - можна було сприймати серйозно, чи ні? Чому слова інших політиків не сприймаєш буквально? Особливо святого Трампа? А в слова Зеленського повірив? Навіть більше, віриш кожному його слову. Невже дійсно так сильно серіальчик тебе промив?
 
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Баpceлиниуc
18.04.2025 в 13:24
"Я готов встать перед Путиным на колени только чтоб он не ставил на колени Украину" Зеленский В.А
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1
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Баpceлиниуc
18.04.2025 в 13:18
"Для меня человеческая жизнь превыше всяких территорий." Зеленский В.А.
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1
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Баpceлиниуc
18.04.2025 в 13:15
"Я готов хоть с чёртом лысым (плешивым) договариваться, только, чтоб ни один украинец не умер." Зеленский В.А.
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