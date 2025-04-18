Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Сегодня, 18 апреля, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении в Украине режима военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом говорится в карточках законопроектов №13172 и №13173 на сайте Верховной Рады.

Согласно положениям законов, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили с 9 мая 2025 года на 90 дней, то есть до 6 августа.

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16 апреля Верховная Рада поддержала продление всеобщей мобилизации и военного положения в Украине. Единственным, кто проголосовал против, был нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его словам, первой причиной является отсутствие сроков службы, а второй - деятельность ТЦК и СП.

Военное положение в Украине парламент продолжает уже 15-й раз подряд, которое было впервые введено в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022-го года.



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