Китай отреагировал на заявление Зеленского о поставках оружия в РФ

Китай отрицает предоставление летального оружия России и раскритиковал обвинения в этом от президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление сделал представитель китайского Министерства иностранных дел Линь Цзянь.

"Китайская сторона никогда не предоставляла летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует предметы двойного назначения", - цитирует его Sky News.

Также Цзянь назвал слова Зеленского "безосновательными" и сказал, что позиция Китая "по украинскому вопросу всегда была четкой".