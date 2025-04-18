Китай отреагировал на заявление Зеленского о поставках оружия в РФ
Резко ответили
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Китай отрицает предоставление летального оружия России и раскритиковал обвинения в этом от президента Украины Владимира Зеленского.
Соответствующее заявление сделал представитель китайского Министерства иностранных дел Линь Цзянь.
"Китайская сторона никогда не предоставляла летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует предметы двойного назначения", - цитирует его Sky News.
Также Цзянь назвал слова Зеленского "безосновательными" и сказал, что позиция Китая "по украинскому вопросу всегда была четкой".
17 апреля президент Владимир Зеленский, ссылаясь на информацию от разведки,
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