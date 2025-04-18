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Китай отреагировал на заявление Зеленского о поставках оружия в РФ

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Китай отреагировал на заявление Зеленского о поставках оружия в РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Китай отрицает предоставление летального оружия России и раскритиковал обвинения в этом от президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление сделал представитель китайского Министерства иностранных дел Линь Цзянь.

"Китайская сторона никогда не предоставляла летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует предметы двойного назначения", - цитирует его Sky News.

Также Цзянь назвал слова Зеленского "безосновательными" и сказал, что позиция Китая "по украинскому вопросу всегда была четкой".

17 апреля президент Владимир Зеленский, ссылаясь на информацию от разведки, заявил, что Китай поставляет России артиллерию и порох, а китайские представители занимаются производством некоторого оружия на территории РФ.

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Украина Россия Китай Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Sky News
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Баpceлиниуc
18.04.2025 в 14:17
Стальные Яйца уже успел и с Китаем натянуть отношения. Уникальный тип. Одурманивающие сознание вещества дают о себе знать.
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2
1
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Комментарии 2
avatar
Баpceлиниуc
18.04.2025 в 14:17
Стальные Яйца уже успел и с Китаем натянуть отношения. Уникальный тип. Одурманивающие сознание вещества дают о себе знать.
Ответить
2
1
fanatSD (донецк)
18.04.2025 в 14:55
иди броди ......обрезанный
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0
2

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