Украина вернула тела еще 909 погибших военных

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших украинских защитников.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди возвращенных «на щите» защитников павшие с:

Кураховского направления;

Покровского направления;

Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

Сумского направления;

Харьковского направления;

из моргов на территории РФ.