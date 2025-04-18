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Украина вернула тела еще 909 погибших военных

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Украина вернула тела еще 909 погибших военных

Резниченко Телеграм-канал

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По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших украинских защитников.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди возвращенных «на щите» защитников павшие с:

  • Кураховского направления;
  • Покровского направления;
  • Бахмутского направления;
  • Угледарского направления;
  • Луганского направления;
  • Запорожского направления;
  • Сумского направления;
  • Харьковского направления;
  • из моргов на территории РФ.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших. В прошлый раз возвращение тел павших военных провели 28 марта. Тогда также были возвращены тела 909 защитников.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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