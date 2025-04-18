Украина вернула тела еще 909 погибших военных
Вечная память
Резниченко Телеграм-канал
По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших украинских защитников.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Среди возвращенных «на щите» защитников павшие с:
- Кураховского направления;
- Покровского направления;
- Бахмутского направления;
- Угледарского направления;
- Луганского направления;
- Запорожского направления;
- Сумского направления;
- Харьковского направления;
- из моргов на территории РФ.
Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших. В прошлый раз возвращение тел павших военных провели 28 марта.
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