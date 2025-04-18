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"Идиот, реально". Милевский не сдержался после слов экс-партнера по Динамо

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Артем раскритиковал Горана Попова

"Идиот, реально". Милевский не сдержался после слов экс-партнера по Динамо

Фото: instagram.com/timi1010

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал недавние высказывания своего экс-партнера по киевскому клубу Горана Попова.

Напомним, ранее македонец поддержал возвращение россиян на международные турниры.

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"Я вообще не хочу говорить о Попике (Горан Попов - прим.). Он либо пьяный давал интервью, или что. Но такое впечатление, что он не понимает, что говорит, кому говорит и зачем. Он же знает, что у него много друзей, людей, с которыми он играл в "Динамо" Киев. Даже если у него есть свое мнение - зачем это вообще говорить вслух? В голове не укладывается.

Все читали у меня в телеграм-канале, и, пожалуй, и во всех соцсетях и новостях, о том, что он написал о России - неадекватные вещи.

Он хочет возвращения российских футболистов, возвращения российских клубов... Идиот, реально. Возвращение в УЕФА. Ну, сами понимаете", - сказал Милевский.

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Горан Попов Артем Милевский Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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