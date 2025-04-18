Джигурда, Шаман, Куклачев и другие. Зеленский ввел санкции против 20 российских певцов, спортсменов и актеров
Список прилагается
фото из свободных источников
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских певцов, спортсменов и актеров.
Соответствующий указ обнародован на сайте ОП.
Под санкции попали:
- Апексимова Ирина - актриса и режиссер;
- Великая Софья - фехтовальщица;
- Вяльбе Елена - лыжница, олимпийская чемпионка;
- Гогунский Виталий - актер;
- Джигурда Никита - актер;
- Дронов Ярослав - певец (известный как SHAMAN);
- Кончаловский Егор - кинорежиссер и сценарист;
- Куклачев Юрий - актер;
- Кучера Оскар - актер;
- Лебедев Денис - боксер;
- Миронов Евгений - актер театра;
- Нагорный Никита - гимнаст;
- Панкратов-Черный Александр - актер и кинорежиссер;
- Полунин Сергей - артист балета;
- Проводников Руслан - боксер;
- Расторгуев Николай - певец и бывший депутат Госдумы РФ;
- Розенбаум Александр - певец;
- Сукачев Игорь - музыкант, актер, режиссер;
- Цискаридзе Николай - артист балета;
- Чумаков Роман - рэпер (известный как Жиган).
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