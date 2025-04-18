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Джигурда, Шаман, Куклачев и другие. Зеленский ввел санкции против 20 российских певцов, спортсменов и актеров

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Джигурда, Шаман, Куклачев и другие. Зеленский ввел санкции против 20 российских певцов, спортсменов и актеров

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских певцов, спортсменов и актеров.

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Соответствующий указ обнародован на сайте ОП.

Под санкции попали:

  • Апексимова Ирина - актриса и режиссер;
  • Великая Софья - фехтовальщица;
  • Вяльбе Елена - лыжница, олимпийская чемпионка;
  • Гогунский Виталий - актер;
  • Джигурда Никита - актер;
  • Дронов Ярослав - певец (известный как SHAMAN);
  • Кончаловский Егор - кинорежиссер и сценарист;
  • Куклачев Юрий - актер;
  • Кучера Оскар - актер;
  • Лебедев Денис - боксер;
  • Миронов Евгений - актер театра;
  • Нагорный Никита - гимнаст;
  • Панкратов-Черный Александр - актер и кинорежиссер;
  • Полунин Сергей - артист балета;
  • Проводников Руслан - боксер;
  • Расторгуев Николай - певец и бывший депутат Госдумы РФ;
  • Розенбаум Александр - певец;
  • Сукачев Игорь - музыкант, актер, режиссер;
  • Цискаридзе Николай - артист балета;
  • Чумаков Роман - рэпер (известный как Жиган).
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