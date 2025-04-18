США представили европейским союзникам план "мирного соглашения" в войне РФ против Украины, - СМИ

США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая определение условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

Об этом пишет Bloomberg.

Этот толчок был сделан после того, как в пятницу Государственный секретарь США Марко Рубио предположил, что администрация Трампа готова "отойти" от своих мирных усилий, если не будет достигнут быстрый прогресс. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, однако, заявил в пятницу в Риме, что он "оптимистично" оценивает шансы на завершение войны.

По словам европейских чиновников, знакомых с этим вопросом, контуры американского плана были обсуждены во время встреч в Париже в четверг.

Это предложение фактически заморозит войну, а украинские территории, которые сейчас оккупированы Россией, останутся под контролем Москвы, говорят они.

Кроме того, стремление Киева присоединиться к НАТО также не будут обсуждаться.

Источники агентства отказались предоставлять дальнейшие подробности, ссылаясь на конфиденциальный характер переговоров.

Парижские переговоры включали встречу президента Франции Эмманюэля Макрона с послом США Стивом Уиткоффом, а также дискуссии между Рубио и советниками по вопросам национальной безопасности и участниками переговоров из Франции, Германии, Великобритании и Украины.

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Один из собеседников Bloomberg заявил, что эти предложения не станут окончательным мирным урегулированием и будут нуждаться в обсуждении с Киевом. Он также сказал, что европейские союзники не признают оккупированные территории российскими и что гарантии безопасности для обеспечения мирного соглашения "крайне важны".

Киев уже согласился на прекращение огня, и его позиция заключается в том, что Москва также должна согласиться на это, прежде чем обсуждать другие вопросы, сообщил человек, знакомый с этим вопросом.

По словам собеседника, задачей украинской делегации в Париже было обсудить, как будет осуществляться мониторинг любого прекращения огня, а также вопрос миротворческого контингента.