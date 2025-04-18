США отступят, если Украина или РФ будут усложнять завершение войны, - Трамп
Дедлайн приближается
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп считает, что есть "очень хорошие шансы" заключить мирное соглашение между Россией и Украиной.
Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
"Если по каким-то причинам одна из двух сторон сделает это очень сложным, мы просто скажем, что вы глупые, вы глупые, вы ужасные люди, и мы просто сдадимся. Но я надеюсь, что этого не произойдет", - подчеркнул он.
Трампа спросили, что он хочет видеть от Украины и России, когда речь идет о переговорах.
"Вся моя жизнь была одними большими переговорами, и я знаю, когда люди играют с нами, а когда нет. Я должен видеть энтузиазм, чтобы хотеть закончить ее [войну]. Я думаю, что вижу этот энтузиазм - думаю, что вижу его с обеих сторон. Никто не играет со мной. Я пытаюсь помочь. Это война Байдена", - добавил он, отвечая на вопрос, считает ли он, что россияне играют с США.
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По его словам, "сейчас все доходит до кульминации".
"Мы хотим спасти эту ситуацию. 2500 человек каждую неделю погибают в боях. Это жестокая битва... Мы собираемся ее остановить", - добавил американский президент.
Напомним, ранее государственный секретарь Марко Рубио сказал, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособными вариантами.
Госсекретарь США Марко Рубио "доносил позицию президента Дональда Трампа" своими заявлениями.
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