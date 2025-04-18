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США отступят, если Украина или РФ будут усложнять завершение войны, - Трамп

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США отступят, если Украина или РФ будут усложнять завершение войны, - Трамп

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп считает, что есть "очень хорошие шансы" заключить мирное соглашение между Россией и Украиной.

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Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

"Если по каким-то причинам одна из двух сторон сделает это очень сложным, мы просто скажем, что вы глупые, вы глупые, вы ужасные люди, и мы просто сдадимся. Но я надеюсь, что этого не произойдет", - подчеркнул он.

Трампа спросили, что он хочет видеть от Украины и России, когда речь идет о переговорах.

"Вся моя жизнь была одними большими переговорами, и я знаю, когда люди играют с нами, а когда нет. Я должен видеть энтузиазм, чтобы хотеть закончить ее [войну]. Я думаю, что вижу этот энтузиазм - думаю, что вижу его с обеих сторон. Никто не играет со мной. Я пытаюсь помочь. Это война Байдена", - добавил он, отвечая на вопрос, считает ли он, что россияне играют с США.

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По его словам, "сейчас все доходит до кульминации".

"Мы хотим спасти эту ситуацию. 2500 человек каждую неделю погибают в боях. Это жестокая битва... Мы собираемся ее остановить", - добавил американский президент.

Напомним, ранее государственный секретарь Марко Рубио сказал, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособными вариантами.

Госсекретарь США Марко Рубио "доносил позицию президента Дональда Трампа" своими заявлениями.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
19.04.2025 в 00:05
В переводе на нормальный язык: рыжий клоун Трамп обосрался.
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
19.04.2025 в 00:05
В переводе на нормальный язык: рыжий клоун Трамп обосрался.
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0
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andrey B
18.04.2025 в 23:55
рыжий балабол решил отступить?а как же один звонок,24 часа,20 дней и т.д?способен только языком трепать?с тарифами и пошлинами уже обделался?сколько продолжается бомбёжка йемена и что это дало?решил вывести войска из сирии и европы?баран дорвался до власти.всё что он начудил за свои 100 дней будут долго расхлёбывать.получится восстановить авторитет страны?лишь бы плешивому "другу" ...... было хорошо?
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