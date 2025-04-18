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Подростки избили военного в Киеве: полиция задержала двоих. ВИДЕО

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Подростки избили военного в Киеве: полиция задержала двоих. ВИДЕО

Генштаб

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Столичные правоохранители задержали двух подростков, которые избили военнослужащего в Гидропарке.

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Об этом сообщила полиция Киева.

По предварительной информации, группа ребят подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. В дальнейшем молодые люди повалили потерпевшего на землю и начали бить ногами и руками.

Полицейские задержали двух нападавших. Это -- 17-летние местные жители. Сейчас правоохранители принимают меры по установлению остальных нападавших.

В полиции добавили, что по состоянию на сейчас врачи оказывают военному необходимую медицинскую помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, ранее сегодня в соцсетях появилось видео с моментом избиения мужчины в военной форме в столичном Гидропарке.

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