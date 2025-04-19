Победы Динамо и Александрии, камбэк Лунина из лазарета. Главные новости за 18 апреля

В рамках 25-го тура УПЛ "Динамо" в пятницу, 18 апреля, принимало "Оболонь". У "Динамо" в первом тайме игра не очень шла, но в концовке после розыгрыша штрафного идеальный удар удался Ярмоленко. Ну а после перерыва команда Шовковского спокойно завершила дело – по голу Ваната с пенальти и Буяльского оформили счет 3:0. Киевляне лидируют, у них 63 очка. "Оболонь" – 12-я (24 зачетных пункта).

Первый гол динамовцев шикарным ударом после розыгрыша штрафного забил Ярмоленко. Для Андрея Николаевича этот гол стал 113-м голом в чемпионатах Украины за "Динамо". Он повторил рекорд бывшего форварда команды Сергея Реброва (у которого есть еще 10 голов за "Шахтер").

Дисквалифицированный Руслан Петрович смотрел матч с трибун, однако его команда уверенно победила аутсайдера. "Александрия" все свои три гола забила в первом тайме, "Ворскла" ответила лишь мячом Ндукве. "Александрия" набирает 57 очков, "Ворскла" остается третьей с конца с 21 пунктом.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин вернулся к тренировкам с командой за неделю до Эль-Класико. Королевский клуб в собственных соцсетях выложил фото с 26-летним голкипером, который восстановился после травмы икроножной мышцы. Последний раз Лунин выходил на поле за "Реал" еще в начале апреля в матче с "Реал Сосьедадом" в полуфинале Кубка Испании.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Как сообщает ТГ-канал Динамо Киев Inside, матчи квалификации киевляне планируют, как и в прошлом сезоне, проводить в польском Люблине. Однако при этом, в случае попадания в групповую стадию Лиги чемпионов, местом домашних матчей рассматривается Варшава. А в случае попадания в группу Лиги Европы – все тот же Люблин.