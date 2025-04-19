Российские войска ночью 19 апреля атаковали Украину 87 беспилотниками и 8 ракетами. Защитники рассказали, сколько сбили

Российские войска в ночь на 19 апреля запустили по Украине 87 беспилотников и 8 ракет.

По состоянию на 09.00 защитники подтвердили сбитие 33 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и стране.

36 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Враги запускали воздушные цели с территории временно оккупированного Крыма и с территорий РФ - Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск. Они использовали 8 ракет различных типов и 87 ударных БПЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности:

3 баллистические ракеты "Искандер-М" (район пуска - Крым);

2 противокорабельные ракеты "Оникс" (район пуска - Крым);

3 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

87 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов других типов (районы пусков -Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - Крым).

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К сожалению, из-за атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Запорожская области.