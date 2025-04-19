Российские войска ночью 19 апреля атаковали Украину 87 беспилотниками и 8 ракетами. Защитники рассказали, сколько сбили
Слава нашим защитникам
Генштаб
Российские войска в ночь на 19 апреля запустили по Украине 87 беспилотников и 8 ракет.
По состоянию на 09.00 защитники подтвердили сбитие 33 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и стране.
36 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
Враги запускали воздушные цели с территории временно оккупированного Крыма и с территорий РФ - Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск. Они использовали 8 ракет различных типов и 87 ударных БПЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности:
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (район пуска - Крым);
- 2 противокорабельные ракеты "Оникс" (район пуска - Крым);
- 3 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- 87 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов других типов (районы пусков -Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - Крым).
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
К сожалению, из-за атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Запорожская области.
Популярное сейчас
- Не останавливающийся швед. Названо количество голов забитым им в текущем сезоне
- Победы Динамо и Александрии, камбэк Лунина из лазарета. Главные новости за 18 апреля
- Повторение прошлых ошибок, или почему Барселона плохо сыграла в Дортмунде
- "Они пострадают первыми", - на России снова грозят Польше и странам Балтии
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
- Красная карточка для кошелька: Милитао будет платить бывшей жене в шесть раз больше
Комментарии 1