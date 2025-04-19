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Российские войска ночью 19 апреля атаковали Украину 87 беспилотниками и 8 ракетами. Защитники рассказали, сколько сбили

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Слава нашим защитникам

Российские войска ночью 19 апреля атаковали Украину 87 беспилотниками и 8 ракетами. Защитники рассказали, сколько сбили

Генштаб

Новина українською

Российские войска в ночь на 19 апреля запустили по Украине 87 беспилотников и 8 ракет.

По состоянию на 09.00 защитники подтвердили сбитие 33 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и стране.

36 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Враги запускали воздушные цели с территории временно оккупированного Крыма и с территорий РФ - Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск. Они использовали 8 ракет различных типов и 87 ударных БПЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности:

  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (район пуска - Крым);
  • 2 противокорабельные ракеты "Оникс" (район пуска - Крым);
  • 3 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
  • 87 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов других типов (районы пусков -Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - Крым).
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К сожалению, из-за атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Запорожская области.

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Источник:
Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Goodwin95 (Киев)
19.04.2025 в 12:44
Хорошо, что ганант надежно защищен и ему ничего не угрожает. Глупо вот так погибнуть, держу кулаки, чтобы с ним ничего не случилось (пока)
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Комментарии 1
Goodwin95 (Киев)
19.04.2025 в 12:44
Хорошо, что ганант надежно защищен и ему ничего не угрожает. Глупо вот так погибнуть, держу кулаки, чтобы с ним ничего не случилось (пока)
Ответить
0
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