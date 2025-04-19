Осталось несколько деталей. Украина на 90% готова согласиться с мирным предложением США, - СМИ

Украина на 90% готова согласиться с мирным предложением США.

Сообщается, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским чиновникам об поддержке "на 90%" мирной инициативы президента США Дональда Трампа. Вопрос состоит в присоединении России к плану.

Умеров со своими помощниками обсудят оставшиеся сомнения по поводу мирного плана. Они касаются того, где будут проходить линии прекращения огня, которые заморозят боевые действия.

Американские чиновники заявили, что речь об "де-юре" и "де-факто" территориях. По их словам, "Де-факто" означает, что признаётся оккупация россиянами этой земли, но не говорится, что Украина собирается отказаться от неё навсегда.

"Де-юре" означает, что признаётся захват россиянами этой земли и никогда не увидят её снова в составе Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что готов заморозить боевые действия на нынешних рубежах, где Россия контролирует около 20% территории Украины.

Высокопоставленный чиновник США уточнил, что страна готова предложить ослабление санкций против РФ и, возможно, размораживания замороженных активов, чтобы привлечь их сесть за стол переговоров.