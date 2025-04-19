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Путин объявил о прекращении боевых действий на 2 дня

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Путин объявил о прекращении боевых действий на 2 дня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин объявил о прекращении боевых действий на 2 дня.

Это связано с объявлением пасхального перемирия. Боевые действия, по словам Кремля, прекратятся с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

По его словам, ход пасхального перемирия покажет готовность Украины к желанию и способности мирно урегулировать вопрос.

Министерство обороны РФ дополняет:

"Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом", - сказано в сообщении.

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США и Европа не предоставляли сообщений о согласованном перемирии. От Украины объявлений о прекращении огня также не было.

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Источник:
ASTRA
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Caballero (DC)
19.04.2025 в 17:50
Не путін, а Хуйло.
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2
0
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Комментарии 1
Caballero (DC)
19.04.2025 в 17:50
Не путін, а Хуйло.
Ответить
2
0

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