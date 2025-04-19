"Я за то, чтобы был один клуб": Маркевич высказался относительно двух Металлистов в украинском футболе
Кто настоящий?
Фото: ФК Карпати
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о существовании "Металлиста" и "Металлиста 1925". Оба сейчас выступают в Первой лиге.
- Георгий Судаков назвал настоящим "Металлистом" команду Красникова, а вот Роман Зозуля считает таким "Металлист 1925". Что думаете по этому поводу?
- Такие у них футбольные предпочтения. Судаков же воспитанник старого "Металлиста". Наверное, у него душа болит за этот клуб. Сейчас есть также "Металлист 1925", который играет не один год. Надо их поблагодарить, что они создали клуб, когда в Харькове вообще ничего не было. Красников пытается что-то сделать с "Металлистом", но там много молодежи, им надо немножко времени.
Вообще я за то, чтобы был один клуб. Возможно, "Металлист" и "Металлист 1925" придут к какому-то согласию и сделают один клуб. Это было бы правильно. Две команды многовато для города. Это только мое мнение, а решать руководителям этих команд.
Популярное сейчас
- Матч Левого Берега отложен. Известна причина
- В возрасте 39 лет. Экс-футболист РБ Зальцбург и сборной Хорватии погиб в ДТП
- Президент Динамо прокомментировал предстоящие матчи киевлян против Буковины и Шахтера
- "Мы на пороге чего-то важного". Уиткофф рассказал, в чем ключ к мирному соглашению по Украине
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Красная карточка для кошелька: Милитао будет платить бывшей жене в шесть раз больше