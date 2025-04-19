"Я за то, чтобы был один клуб": Маркевич высказался относительно двух Металлистов в украинском футболе

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о существовании "Металлиста" и "Металлиста 1925". Оба сейчас выступают в Первой лиге.

- Георгий Судаков назвал настоящим "Металлистом" команду Красникова, а вот Роман Зозуля считает таким "Металлист 1925". Что думаете по этому поводу?

- Такие у них футбольные предпочтения. Судаков же воспитанник старого "Металлиста". Наверное, у него душа болит за этот клуб. Сейчас есть также "Металлист 1925", который играет не один год. Надо их поблагодарить, что они создали клуб, когда в Харькове вообще ничего не было. Красников пытается что-то сделать с "Металлистом", но там много молодежи, им надо немножко времени.

Вообще я за то, чтобы был один клуб. Возможно, "Металлист" и "Металлист 1925" придут к какому-то согласию и сделают один клуб. Это было бы правильно. Две команды многовато для города. Это только мое мнение, а решать руководителям этих команд.