Почти 300 украинских защитников вернулись из российского плена. Фото
Наши дома!
Фото - Володимир Зеленський
277 украинских защитников вернулись из российского плена.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию и показал фото и видео.
"Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую области", - написал глава государства.
Всего в Украину вернулось 4552 человека - военных и гражданских.
Российская сторона тоже подтвердила обмен. Освобождены 246 человек. В Украину вернулся 31 тяжелораненый защитник. Россияне получили 15 тяжелораненых военных.
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Этот обмен стал одним из крупнейших за время полномасштабного вторжения.
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