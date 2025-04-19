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Почти 300 украинских защитников вернулись из российского плена. Фото

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Почти 300 украинских защитников вернулись из российского плена. Фото

Фото - Володимир Зеленський

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277 украинских защитников вернулись из российского плена.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию и показал фото и видео.

"Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую области", - написал глава государства.

Всего в Украину вернулось 4552 человека - военных и гражданских.

Российская сторона тоже подтвердила обмен. Освобождены 246 человек. В Украину вернулся 31 тяжелораненый защитник. Россияне получили 15 тяжелораненых военных.

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Этот обмен стал одним из крупнейших за время полномасштабного вторжения.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Владислав Прийменко
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