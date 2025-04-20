Фиаско Шахтера, триумф Карпат в дерби, спасительный гол Сидорчука, победа Ярмолюка и поражение Миколенко. Главные новости за 19 апреля

Традиционно начинаем наш дайджест главных новостей из родной УПЛ. Центральным противостоянием в субботу на украинских полях стала очная встреча ковалевского "Колоса" и донецкого "Шахтера". "Горняки" активнее начали поединок, однако с течением времени подопечные Руслана Костышина сумели перехватить инициативу. На 68-й минуте дончане могли переломить ход матча, однако VAR отменил взятие ворот из-за офсайда у Марлона. В итоге, ковалевский клуб разбил действующего чемпиона со счетом 4:2, и по сути уничтожил амбиции команды Марино Пушича на золотые медали в этом сезоне. Перед "Украинским Классическим" "Шахтер" отстает от первого в таблице "Динамо" аж на 10 зачетных баллов.

Также в эту субботу в рамках 25-го тура УПЛ свой матч провели житомирские "волки" и "аисты". Подопечные Виталия Первака первыми открыли счет во встрече - на экваторе первого тайма отличился Семенов. На что со стороны "Полесья", уже во второй половине, ответил Крушинский. Больше голов команды не забивали. После этого поединка житомиряне продолжают замыкать топ-4, однако гандикап над львовскими "Карпатами" составляет всего лишь три очка. В свою очередь "Левый Берег" идет в зоне стыков.

Теперь как раз о "львах". Команде Владислава Лупашко удалось второй раз победить во львовском дерби в текущей кампании УПЛ. В октябре "Карпаты" минимально торжествовали над своими соседями (1:0), а на этот раз сумели победить со счетом 3:1. Благодаря этим трем очкам, как было сказано выше, "Карпаты" вплотную сократили отрыв от четвертого в таблице "Полесья". Ну а подопечные Виталия Пономарева продолжают идти в нижней части - на 9-й позиции.

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Теперь к актуальным новостям "Туманного Альбиона". Традиционно, в очередном туре тамошней АПЛ, уже 33-го по счету, приняли участие наши легионеры. В частности, "вишневые" Ильи Забарного на выезде расписали нулевую ничью с "Кристал Пэлас". Сам украинский центрбек вышел в старте "Борнмута" и отыграл полный поединок против "стекольщиков". В свою очередь "пчелки" Егора Ярмолюка свой субботний матч выиграли, дома результативно переиграли "Брайтон" со счетом 4:2. 21-летний хавбек также появился на поле с первых минут, однако ушел на замену на 76-й минуте. Аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступления Забарного и Ярмолюка в 7,6/8,0 и 6,6/6,8 баллов, соответственно.

Также свой поединок 33-го тура чемпионата Англии провели "ириски" Виталия Миколенко. Наш соотечественник вышел в стартовом составе команды Дэвида Мойеса и отыграл все 90 минут. Однако, "Эвертон" дважды пропустил в концовке того противостояния и уступил подопечным Пепа Гвардиолы. Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру левого фулбека национальной сборной Украины в 6,6 и 7,0 баллов, соответственно. После этого матча "Эвертон" идет 13-м в турнирной таблице английского первенства, а "горожане" - замыкают топ-4.

Не обошлось без участия украинского сборника и на Апеннинском полуострове. В частности, в 33-м туре итальянской Серии А "Рома" под руководством Клаудио Раньери в Риме минимально обыграла "Верону" Паоло Дзанетти. Артем Довбик не попал в стартовый состав "волков", однако появился на поле во втором тайме, заменив по ходу встречи бельгийца Салемакерса. Аналитические порталы выставили украинскому страйкеру 6,6 баллов.

Уже через месяц на официальном уровне сыграл бывший капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук. В матче Лиги Жупиле против "Стандарта" он вышел на замену на 62-й минуте, при счете 0:1. В концовке встречи опытный хавбек отметился голом и вырвал для своей команды ничью. Аналитический портал Sofascore оценил выступление 33-летнего полузащитника в 7,3 баллов.

В солнечной Испании едва не случилась главная сенсация 32-го тура Ла Лиги. "Барселона" Ханси Флика с "Сельтой" на "Камп Ноу" устроила голевой триллер. При этом, вырвать победу "блаугарни" удалось лишь на 7-й (!) минуте компенсированного времени - с пенальти отличился Рафинья. "Барса" продолжает лидировать в испанском первенстве, опережая мадридский "Реал" на 7 очков. В то же время, "сливочные" свой матч текущего тура еще не сыграли.

И на конец к новостям грозной Бундеслиги. Там в 30-м туре свой статус-кво доказала мюнхенская "Бавария" под руководством Венсана Компани. "Немецкая машина" в гостях сокрушила скромный "Хайденхайм" - с итоговым счетом 4:0. Забитыми мячами в составе мюнхенцев отметились Кейн, Лаймер, Коман и Киммих. "Бавария" лидирует в таблице чемпионата Германии и опережает второй "Байер" Хаби Алонсо на 9 зачетных баллов.