"Украина будет действовать зеркально". Зеленский отреагировал на перемирие от Путина
Хорошо знаем манипуляции Москвы
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявление Россией прекращения боевых действий на 2 дня.
"Соответствующее предложение формата полного и безусловного прекращения огня сроком на 30 дней остается без ответа России уже 39 дней. Соединенные Штаты сделали это предложение, Украина восприняла его положительно, а вот Россия игнорировала.
Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Это и покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс.
Пока согласно докладу Главкома на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия. Поэтому доверия словам из Москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как Москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ.
На 21:30 и на 22:00 ожидаю подробные доклады Главкома Александра Сырского после его общения с командирами бригад и других подразделений на передовой по ситуации на конкретных направлениях", - написал Зеленский в Телеграмм.
Сегодня, 19-го апреля, диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие". Боевые действия, по его словам, должны прекратиться с 18:00 19-го апреля до 00:00 21-го апреля.
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