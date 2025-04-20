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Генштаб подытожил потери армии РФ за минувшие сутки. Сколько окупантов было ликвидировано?

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Поражено более двух сотень единиц техники

Генштаб подытожил потери армии РФ за минувшие сутки. Сколько окупантов было ликвидировано?

Генштаб

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны ликвидировали и ранили 950 россиян. Также были уничтожены 232 единицы техники.

В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 941 100 (+950) человек,
  • танков ‒ 10677 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22271 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 26649 (+49) ед,
  • РСЗО – 1368 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1139 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 33240 (+64),
  • крылатых ракет ‒ 3148 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 45274 (+112) ед,
  • специальной техники – 3859 (+1).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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