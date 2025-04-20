Генштаб подытожил потери армии РФ за минувшие сутки. Сколько окупантов было ликвидировано?

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны ликвидировали и ранили 950 россиян. Также были уничтожены 232 единицы техники.

В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: