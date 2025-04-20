За первые шесть часов "перемирия" Россия провела 19 штурмовых действий – Зеленский
Почти триста раз применялись беспилотники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по фронту по состоянию на 6:00.
"На разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений. В ОТУ "Старобильск" зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТУ "Донецк" – три боевых столкновения на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, на Запорожском направлении – одно в районе Степового. Десятки применений FPV врагом.
На Курщине были российские артиллерийские удары и применение дронов.
Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и дальше зеркально.
В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотников.
В целом на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Россия должна полностью соблюдать условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией”, – говорится в сообщении Зеленского.
Напомним, что вчера российский диктатор Владимир Путин и его подданные в Кремле объявили "Пасхальное прекращение боевых действий" с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
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