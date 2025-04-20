Американский телеканал Fox News, известный своей поддержкой республиканской партии, в прямом эфире назвал столицу Украины Киев российским городом.

Сегодня ночью Fox News в прямом эфире транслировал пасхальные богослужения. На одном из кадров было сразу три города: Москва, Ватикан и Киев. Правда, украинскую столицу подписали как “Киев, Россия”.

Среди них была трансляция служения бывшего агента КГБ Патриарха Кирилла. Акцент Fox News сделал на том, что мессу посетил президент России Владимир Путин.

Сначала подпись богослужения ПЦУ в Свято-Михайловском Златоверхом соборе была правильной: происходило в украинском Киеве. Однако впоследствии в трансляции появилась подпись "Киев, Россия".