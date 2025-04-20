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Ведущий телеканал США назвал Киев российским – ФОТО

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Ведущий телеканал США назвал Киев российским – ФОТО

risu.ua

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Американский телеканал Fox News, известный своей поддержкой республиканской партии, в прямом эфире назвал столицу Украины Киев российским городом.

Сегодня ночью Fox News в прямом эфире транслировал пасхальные богослужения. На одном из кадров было сразу три города: Москва, Ватикан и Киев. Правда, украинскую столицу подписали как “Киев, Россия”.

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Среди них была трансляция служения бывшего агента КГБ Патриарха Кирилла. Акцент Fox News сделал на том, что мессу посетил президент России Владимир Путин.

Сначала подпись богослужения ПЦУ в Свято-Михайловском Златоверхом соборе была правильной: происходило в украинском Киеве. Однако впоследствии в трансляции появилась подпись "Киев, Россия".

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Источник:
LiveNOW from FOX
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.04.2025 в 13:03
Америка провалюється в події голлівудського фільму "Ідіократія". Хто не дивився - подивіться. Коли при владі ідіот-шизоід- косплеєр жириновського, то навколо все швидко деградує до його рівня. 60% виборців трампа не мають освіти, тільки обов'язкову шкільну. Що ватники в підоРаші, що реднеки в США - всього лише різні сорти одного лайна.
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2
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Комментарии 4
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.04.2025 в 13:03
Америка провалюється в події голлівудського фільму "Ідіократія". Хто не дивився - подивіться. Коли при владі ідіот-шизоід- косплеєр жириновського, то навколо все швидко деградує до його рівня. 60% виборців трампа не мають освіти, тільки обов'язкову шкільну. Що ватники в підоРаші, що реднеки в США - всього лише різні сорти одного лайна.
Ответить
2
1
Algrab (Костопiль)
20.04.2025 в 13:23
Ответить
0
1
oda1979 (Запорожье)
20.04.2025 в 12:39
Тупые уроды. Как и Барсел@х с шарлоткой.
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2
2
Algrab (Костопiль)
20.04.2025 в 13:23
Підтримую на 1000%..
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0
1

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