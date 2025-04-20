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Помог стандарт: Кривбасс открыл счет в матче против Зари – ВИДЕО

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Дебютный гол летнего новичка

Помог стандарт: Кривбасс открыл счет в матче против Зари – ВИДЕО

Фото: ФК Кривбас

UA-Футбол
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В поединке 25 тура чемпионата Украины "Кривбасс" дома принимает "Зарю". Счет во встрече был открыт на 32-й минуте.

Автором гола стал Александр Романчук. Центрбек головой замкнул подача Хрвое Илича из-за пределов штрафной.

Для Романчука это первый гол за “Кривбасс”. Илич оформил четвертый ассист в этом сезоне.

За ходом дальнейших событий следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Александр Романчук Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог)
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