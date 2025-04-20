Помог стандарт: Кривбасс открыл счет в матче против Зари – ВИДЕО
Дебютный гол летнего новичка
Фото: ФК Кривбас
В поединке 25 тура чемпионата Украины "Кривбасс" дома принимает "Зарю". Счет во встрече был открыт на 32-й минуте.
Автором гола стал Александр Романчук. Центрбек головой замкнул подача Хрвое Илича из-за пределов штрафной.
Для Романчука это первый гол за “Кривбасс”. Илич оформил четвертый ассист в этом сезоне.
За ходом дальнейших событий следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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