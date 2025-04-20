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Поблагодарил, что всегда рядом. Президент Динамо поздравил с Пасхой

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Официально, но все же

Поблагодарил, что всегда рядом. Президент Динамо поздравил с Пасхой

Фото: Динамо

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поздравил болельщиков с праздником Пасхи. Текст опубликовали на официальном сайте клуба.

"Дорогие болельщики!

От всего сердца поздравляю вас со светлым праздником Воскресения Христова!

Пусть Пасха принесет в ваши дома тепло, радость и надежду. Этот праздник - символ победы жизни над смертью, добра над злом, света над тьмой. Именно эти ценности мы разделяем с вами и на футбольном поле, и вне его - вера в победу, единство и несокрушимый дух.

Спасибо вам за искреннюю поддержку, за то, что верите в нашу команду и всегда рядом - в радости и в трудностях. Вместе мы - сила!

Желаю здоровья, мира, согласия и благополучия вам и вашим семьям. Христос Воскрес!

С уважением,

Игорь Суркис", - опубликовала пресс-служба клуба.

"Динамо" продолжает лидировать в чемпионате Украины, имея преимущество над ближайшим преследователем в 6 очков. В Кубке Украины киевляне вышли в полуфинал, где встретятся с "Буковиной".

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Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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