Очередное поражение Черноморца, триумф Кривбасса, ассист Зинченко, Реал вырвал победу. Главные новости за 20 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 20 апреля

Программу 25 тура УПЛ закрыл поединок между "Вересом" и "Черноморцем". Гости забили первыми (Янаков), однако после перерыва команда Шандрука ответила голами Степанюка и Дахновского – 2:1. "Верес" благодаря этой победе комфортно занимает седьмую позицию, "Черноморец" остается в зоне прямого вылета.

Кризисный "ЛНЗ" не сумел переиграть последнюю команду чемпионата – "Ингулец". Несмотря на то, что обе команды пытались найти выход к воротам соперника, никому забить не удалось – 0:0. И "Ингулец", и "ЛНЗ" не могут победить в четырех матчах подряд.

До встречи с "Зарей" команда Юрий Вернидуба проиграла три матча подряд, однако встреча с бывшей командой завершилась для тренера "Кривбасса" положительно. "Заря" уже третий раз за последние четыре матча получила удаление, и это помогло "Кривбассу" отправить три мяча в ворота соперника – 3:0 (Романчук, Микитишин, Твердохлеб).

Команда Карло Анчелотти на протяжении всего матча создавала моменты, и даже забила один гол (Винисиус), однако он отменен из-за офсайда. Баски были близки к тому, чтобы отстоять ничью, однако на 90+3 Валверде сильным ударом вывел Мадрид вперед – 1:0. "Реал" сохраняет отставание в четыре очка от "Барселоны".

"Ливерпуль" сделал еще один шаг к чемпионству, победив в 33 туре АПЛ "Лестер". Единственный гол в ворота "лис" забил Трент Александер-Арнольд. "Ливерпуль" сохраняет отрыв в +13 от "Арсенала", а "Лестер" оформил вылет в Чемпионшип.

Лондонский "Арсенал" провел уверенную игру против еще одного аутсайдера АПЛ "Ипсвича". В ворота третьей с конца команды команда Микеля Артеты забила четыре гола (дважды Троссард, Мартинелли и Нванери). Александр Зинченко провел полный матч за "Арсенал", и отметился ассистом на Нванери.

Также в воскресенье важную для себя победу одержал "Челси", которому удалось на последних секундах взять три очка из матча с "Фулхэмом" (2:1). "Синие" продолжают борьбу за Лигу чемпионов. "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, продолжает доигрывать сезон в АПЛ, и проиграл на своем поле "Вулверхэмптону" (0:1).

Борьба за Скудетто в Серии А обостряются после гостевого поражения "Интера" "Болонье" (0:1). "Интер" и "Наполи" имеют по 71 баллу, при этом "Болонья" – четвертая. На третьем месте остается "Аталанта", которая тоже с минимальным счетом победила в воскресенье "Милан".

После ничьей с "Ингульцом" руководство "ЛНЗ" приняло решение прекратить сотрудничество со спортивным директором клуба Евгением Тарасенко и генеральным директором Андреем Колесником, информирует ТаТоТаке. О новых назначениях не сообщается.