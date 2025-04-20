Россия более 2 тысяч раз за сутки нарушила свое "перемирие"
Никто и не сомневался
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные за воскресенье, 20-е апреля, более 2 тысяч раз нарушили российское пасхальное "перемирие".
"Было уже 67 российских штурмов против наших позиций на разных направлениях, и больше всего - на Покровском. 1355 российских обстрелов, из них 713 - тяжелое вооружение, 673 применения россиянами FPV", - сказал президент.
В то же время, Владимир Зеленский отметил, что 20-го апреля в Украине не было воздушных тревог.
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Источник:Володимир Зеленський
Опубликовал: Виктор Иванчук
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20.04.2025 в 22:56
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