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Россия более 2 тысяч раз за сутки нарушила свое "перемирие"

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Никто и не сомневался

Россия более 2 тысяч раз за сутки нарушила свое "перемирие"

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные за воскресенье, 20-е апреля, более 2 тысяч раз нарушили российское пасхальное "перемирие".

"Было уже 67 российских штурмов против наших позиций на разных направлениях, и больше всего - на Покровском. 1355 российских обстрелов, из них 713 - тяжелое вооружение, 673 применения россиянами FPV", - сказал президент.

В то же время, Владимир Зеленский отметил, что 20-го апреля в Украине не было воздушных тревог.

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Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Баpceлиниуc
20.04.2025 в 22:56
Ещё раз повторяю, хватит людей за идиотов держать. Мы всё понимаем.
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
20.04.2025 в 22:56
Ещё раз повторяю, хватит людей за идиотов держать. Мы всё понимаем.
Ответить
0
0

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