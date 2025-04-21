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Силы обороны уничтожили более полутысячи оккупантов и 10 артсистем - Генштаб

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Силы обороны уничтожили более полутысячи оккупантов и 10 артсистем - Генштаб

Генштаб ВСУ

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В течение суток украинские защитники ликвидировали 670 оккупантов, по 2 танка и бронемашины и 10 артсистем.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 21.04. 25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 941 770 (+670) человек,
  • танков - 10679 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 22273 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 26659 (+10) ед,
  • РСЗО - 1368 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1139 (+0) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 33270 (+30),
  • крылатые ракеты - 3148 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 45324 (+50) ед,
  • специальная техника - 3859 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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