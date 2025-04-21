Силы обороны уничтожили более полутысячи оккупантов и 10 артсистем - Генштаб
Самый спокойный день на фронте за очень долгое время
Генштаб ВСУ
В течение суток украинские защитники ликвидировали 670 оккупантов, по 2 танка и бронемашины и 10 артсистем.
Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 21.04. 25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 941 770 (+670) человек,
- танков - 10679 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 22273 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 26659 (+10) ед,
- РСЗО - 1368 (+0) ед,
- средства ПВО - 1139 (+0) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 33270 (+30),
- крылатые ракеты - 3148 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 45324 (+50) ед,
- специальная техника - 3859 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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