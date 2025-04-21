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Трамп надеется на заключение соглашения между Украиной и РФ уже на этой неделе

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Трамп надеется на заключение соглашения между Украиной и РФ уже на этой неделе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина и Россия могут заключить определенное соглашение уже на этой неделе. Об этом в воскресенье, 20 апреля, президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья - ред.). Обе страны начнут вести большой бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и будут зарабатывать состояние!", - говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио, а затем и сам Трамп пригрозили выйти из переговорного процесса между Россией и Украиной, если не будет четких признаков возможности заключения мирного соглашения.

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Источник:
Truth Social
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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aleks68
21.04.2025 в 09:19
пусть этот .....лучше примет таблетки.выбрали в белый дом долб...ба
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Комментарии 2
aleks68
21.04.2025 в 09:19
пусть этот .....лучше примет таблетки.выбрали в белый дом долб...ба
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0
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avatar
Spokoyno (Київ)
21.04.2025 в 08:59
Дійсно хвора людина... ху#ло об'являє "перемир'я" та влаштовує чергові нальоти, а це і далі вилизує рашистського фюрера
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