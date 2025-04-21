Трамп надеется на заключение соглашения между Украиной и РФ уже на этой неделе
Последний шанс?
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина и Россия могут заключить определенное соглашение уже на этой неделе. Об этом в воскресенье, 20 апреля, президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
"Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья - ред.). Обе страны начнут вести большой бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и будут зарабатывать состояние!", - говорится в сообщении.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио, а затем и сам Трамп пригрозили выйти из переговорного процесса между Россией и Украиной, если не будет четких признаков возможности заключения мирного соглашения.
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