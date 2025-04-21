Трамп надеется на заключение соглашения между Украиной и РФ уже на этой неделе

Украина и Россия могут заключить определенное соглашение уже на этой неделе. Об этом в воскресенье, 20 апреля, президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья - ред.). Обе страны начнут вести большой бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и будут зарабатывать состояние!", - говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио, а затем и сам Трамп пригрозили выйти из переговорного процесса между Россией и Украиной, если не будет четких признаков возможности заключения мирного соглашения.