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Россия атаковала Украину 96 БПЛА и тремя ракетами после пасхального перемирия. Как справилось ПВО?

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Применялось три типа вооружения

Россия атаковала Украину 96 БПЛА и тремя ракетами после пасхального перемирия. Как справилось ПВО?

Генштаб

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В ночь на 21 апреля враг нанес удар по Херсонщине противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" из Крыма, по Николаевской области - двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также запустил на Украину 96 ударных БПЛА и беспилотники-имитаторы других типов.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 42 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 47 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Черкасская области.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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