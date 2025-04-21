Россия атаковала Украину 96 БПЛА и тремя ракетами после пасхального перемирия. Как справилось ПВО?
Применялось три типа вооружения
Генштаб
В ночь на 21 апреля враг нанес удар по Херсонщине противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" из Крыма, по Николаевской области - двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также запустил на Украину 96 ударных БПЛА и беспилотники-имитаторы других типов.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 42 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 47 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Черкасская области.
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