В Ватикане умер Папа Римский Франциск

Сегодня, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет.

До этого, с 14 февраля 2025 года Папа Франциск находился в больнице. Сначала его госпитализировали с бронхитом, но в больнице состояние понтифика ухудшилось.

В Пасхальном послании Папа Франциск вспомнил об "опустошенной войной" Украине, призвав к миру и поощрив стороны конфликта к усилиям для достижения справедливого и прочного мира.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta.