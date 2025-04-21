В Ватикане умер Папа Римский Франциск

Сегодня, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет.

"Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта", - сообщает Vatican News.

До этого, с 14 февраля 2025 года Папа Франциск находился в больнице. Сначала его госпитализировали с бронхитом, но в больнице состояние понтифика ухудшилось.

В Пасхальном послании Папа Франциск вспомнил об "опустошенной войной" Украине, призвав к миру и поощрив стороны конфликта к усилиям для достижения справедливого и прочного мира.