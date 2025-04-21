В Ватикане умер Папа Римский Франциск
Вечная память
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Сегодня, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет.
"Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта", - сообщает Vatican News.
До этого, с 14 февраля 2025 года Папа Франциск находился в больнице. Сначала его госпитализировали с бронхитом, но в больнице состояние понтифика ухудшилось.
В Пасхальном послании Папа Франциск вспомнил об "опустошенной войной" Украине, призвав к миру и поощрив стороны конфликта к усилиям для достижения справедливого и прочного мира.
Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2— Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025
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