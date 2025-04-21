"Он молился за мир Украины". Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского
Комментарий главы государства
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска.
"Миллионы людей в мире скорбят из-за трагической вести об уходе Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви.
Он умел давать надежду, облегчать страдания через молитвы и помогать единству. Он молился за мир Украины и украинцев. Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку Папы Франциска. Вечная память!", - написал Зеленский в X.
Напомним,
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