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"Он молился за мир Украины". Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского

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Комментарий главы государства

"Он молился за мир Украины". Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска.

"Миллионы людей в мире скорбят из-за трагической вести об уходе Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви.

Он умел давать надежду, облегчать страдания через молитвы и помогать единству. Он молился за мир Украины и украинцев. Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку Папы Франциска. Вечная память!", - написал Зеленский в X.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался сегодня, в возрасте 88 лет, после нескольких недель лечения от пневмонии.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
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