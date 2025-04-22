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Синчук и Трубин в символических сборных, известна судьба Григорчука в ЛНЗ. Главные новости за 21 апреля

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А также стали известны команды, которые в следующем сезоне будут играть в АПЛ

Синчук и Трубин в символических сборных, известна судьба Григорчука в ЛНЗ. Главные новости за 21 апреля

Фото: ФК ЛНЗ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 21 апреля

18-летний украинец признан лучшим игроком матча в MLS

В воскресенье, 20 апреля состоялся матч 9-го тура МЛС, в котором "Монреаль" на своем поле принимал "Орландо Сити". Поединок завершился ничьей 0:0. В стартовом составе хозяев впервые вышел украинский вингер Геннадий Синчук. Он провел на поле 70 минут, результативными действиями не отметился. По итогам поединка Синчук стал лучшим игроком встречи по версии клуба.

Руководство ЛНЗ приняло решение по Григорчуку

Как на днях сообщили СМИ, президент ЛНЗ Виктор Кравченко принял решение уволить двух топ-менеджеров клуба -- спортивного директора Евгения Тарасенко и генерального директора Андрея Колесника. Тем не менее, как пишет Sport.ua, главному тренеру команды Роману Григорчуку отставка не грозит.

Матчи чемпионата Италии перенесены в связи со смертью Папы Римского

В понедельник, 21-го апреля, стало известно о том, что умер Папа Римский Франциск. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Известно, что из-за этого трагического известия четыре матча 33-го тура чемпионата Италии, которые должны были состояться в этот понедельник, были перенесены на среду.

Украинский тренер официально покинул зарубежный клуб

Украинский специалист Игорь Леонов подтвердил информацию о своем уходе с поста главного тренера казахстанского "Актобе".

"Да, я ушел с должности главного тренера. Сейчас занят вопросами ухода", - отметил Леонов.

Клуб также официально уже сообщил об уходе тренера.

Известный инсайдер сообщил, что тренер Милана покинет клуб в конце сезона

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау рискует остаться без работы. Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 50-летний португальский наставник "россонери" скорее всего покинет клуб по завершении этого сезона. Также он отмечает, что руководство "Милана" не рассчитывает на Жоау Феликса, поэтому 25-летний нападающий вернется из аренды обратно в "Челси".

Трубин попал в символическую команду недели в чемпионате Португалии

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин попал в символическую команду недели в чемпионате Португалии по итогам 30-го тура благодаря невероятной игре в выездном матче против "Витории" (0:3).

Заметим, что Трубин выполнил 6 сейвов в этом поединке, а также в одном эпизоде успешно вышел на мяч, помог "орлам" набрать важные три очка и приблизить команду к борьбе за чемпионство со "Спортингом", с которым они имеют одинаковое количество очков за четыре до конца - по 72 балла.

Стали известны две команды Чемпионшипа, которые сыграют в АПЛ в следующем сезоне


"Лидс Юнайтед" и "Бернли" досрочно обеспечили себе выход в Английскую Премьер-лигу по итогам матчей Чемпионшипа, состоявшихся сегодня, 21 апреля. "Лидс Юнайтед" разгромил на своем поле "Сток Сити" со счетом 6:0, а „Бернли“ одержал победу над "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:1. Эти результаты стали решающими для обоих клубов, гарантировав им места в элитном дивизионе Англии на следующий сезон.

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