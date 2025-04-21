ВСУ уничтожили базу дронов РФ в Курской области: до 20 операторов ликвидированы. ФОТО
Удар был нанесен в субботу
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Воздушные Силы в субботу, 19 апреля, нанесли успешный удар по месту базирования оккупантов в Курской области. Оттуда осуществлялся запуск ударных дронов.
Об этом сообщает Генштаб.
"19 апреля 2025 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли успешный удар по месту, с которого осуществлялся запуск ударных БпЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области", - сообщили в Генштабе.
По данным ведомства, данный объект использовался противником для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов.
"В результате удара было ликвидировано до 20 операторов дронов. Этот наш удар является ощутимым для врага ответом на российские действия против украинской армии", - заявили в Генштабе.
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