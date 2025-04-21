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Путин ответил на предложение Зеленского не бить по гражданским объектам

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Правда, без особой конкретики

Путин ответил на предложение Зеленского не бить по гражданским объектам

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.

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Об этом он заявил во время выступления, передают росСМИ.

"Россия проанализирует предложения по мораторию на удары по гражданским объектам и даст ответ", - сказал кремлевский диктатор.

Ранее Владимир Зеленский предложил "отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления".

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

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