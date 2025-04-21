Путин ответил на предложение Зеленского не бить по гражданским объектам
Правда, без особой конкретики
Getty Images/Global Images Ukraine
Российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.
Об этом он заявил во время выступления, передают росСМИ.
"Россия проанализирует предложения по мораторию на удары по гражданским объектам и даст ответ", - сказал кремлевский диктатор.
Ранее Владимир Зеленский предложил "отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления".
Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.
Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.
Популярное сейчас
- В Ватикане умер Папа Римский Франциск
- Шандрук: Побороться за еврокубки? Мы можем, но встанет вопрос - для чего?
- УАФ назначил арбитров на матчи 1/2 финала Кубка Украины
- США представили европейским союзникам план "мирного соглашения" в войне РФ против Украины, - СМИ
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет