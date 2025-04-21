"Он посвятил свою жизнь вере и состраданию", - Шевченко отреагировал на смерть Папы Римского
Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на
"Глубоко расстроен новостью об уходе Папы Франциска в вечность. Всегда буду хранить в памяти нашу встречу в 2014 году – момент большого личного значения.
Он посвятил свою жизнь вере и состраданию, всегда даря надежду и поддержку людям во всем мире. Вечная память. Почивайте с миром!" – написал Шевченко в своем инстаграме.
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Goodwin95 (Киев)
21.04.2025 в 21:45
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