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"Он посвятил свою жизнь вере и состраданию", - Шевченко отреагировал на смерть Папы Римского

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Обновлено

Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет

"Он посвятил свою жизнь вере и состраданию", - Шевченко отреагировал на смерть Папы Римского

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на смерть Папы Римского Франциска, который скончался в возрасте 88 лет.

"Глубоко расстроен новостью об уходе Папы Франциска в вечность. Всегда буду хранить в памяти нашу встречу в 2014 году – момент большого личного значения.

Он посвятил свою жизнь вере и состраданию, всегда даря надежду и поддержку людям во всем мире. Вечная память. Почивайте с миром!" – написал Шевченко в своем инстаграме.

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Андрей Шевченко Папа Римский УАФ
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Комментарии
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Goodwin95 (Киев)
21.04.2025 в 21:45
Лучшие уходят, лучшие. Светлая ему память
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Комментарии 4
Goodwin95 (Киев)
21.04.2025 в 21:45
Лучшие уходят, лучшие. Светлая ему память
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0
0
Don_Benito (Буча)
21.04.2025 в 21:53
Не сци, там ще багато таких, готових за кaцanські гроші лоба розбити
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corech (Горловка)
21.04.2025 в 21:31
Главный путиносос Ватикана.
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1
avatar
Manowar (Харьков)
21.04.2025 в 21:19
Он также посвятил свою жизнь работе на кремлёвскую пропаганду. Ведь путин ацтёгивал этой сатане в рясе сотни миллионов баксов за хранения кремлёвских миллиардов в банках Ватикана.
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