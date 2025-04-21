"Он посвятил свою жизнь вере и состраданию", - Шевченко отреагировал на смерть Папы Римского

Президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на смерть Папы Римского Франциска , который скончался в возрасте 88 лет.

"Глубоко расстроен новостью об уходе Папы Франциска в вечность. Всегда буду хранить в памяти нашу встречу в 2014 году – момент большого личного значения.

Он посвятил свою жизнь вере и состраданию, всегда даря надежду и поддержку людям во всем мире. Вечная память. Почивайте с миром!" – написал Шевченко в своем инстаграме.