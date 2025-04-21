В Кремле ответили, приедет ли Трамп в Москву на 9 мая
В Москву пока что собираются президент Сербии и премьер-министр Словакии
фото из свободных источников
В Кремле прокомментировали возможность участия президента США Дональда Трампа в мероприятиях 9 мая в Москве.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит российское агентство ТАСС.
В ответ на вопрос агентства Песков сказал, что "о приезде Трампа на парад Победы 9 мая речь не идет".
Напомним, Европейский Союз дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.
Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, а продемонстрировать солидарность с Украиной.
Между тем президент Сербии Александар Вучич заявил, что поедет в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
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