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Трамп заявил, что есть "большая вероятность", что мирное соглашение будет заключено на этой неделе

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Он пообещал подробнее рассказать об этом в "ближайшие три дня".

Трамп заявил, что есть "большая вероятность", что мирное соглашение будет заключено на этой неделе

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует "хороший шанс", что российско-украинское соглашение о прекращении огня будет подписано уже на этой неделе.

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Об этом Трамп сказал на мероприятии по Пасхе в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, последние встречи США с Россией и Украиной были "очень хорошими".

Он пообещал подробнее рассказать об этом в "ближайшие три дня".

Отвечая на вопрос о возможности заключения "мирного соглашения" на этой неделе, американский лидер ответил утвердительно: "Есть очень хороший шанс".

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fanatSD (донецк)
21.04.2025 в 20:21
вонючая лапотная подстилка.балабол
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Комментарии 1
fanatSD (донецк)
21.04.2025 в 20:21
вонючая лапотная подстилка.балабол
Ответить
0
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