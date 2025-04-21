Трамп заявил, что есть "большая вероятность", что мирное соглашение будет заключено на этой неделе
Он пообещал подробнее рассказать об этом в "ближайшие три дня".
фото из свободных источников
Президент США Дональд Трамп заявил, что существует "хороший шанс", что российско-украинское соглашение о прекращении огня будет подписано уже на этой неделе.
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Об этом Трамп сказал на мероприятии по Пасхе в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, последние встречи США с Россией и Украиной были "очень хорошими".
Он пообещал подробнее рассказать об этом в "ближайшие три дня".
Отвечая на вопрос о возможности заключения "мирного соглашения" на этой неделе, американский лидер ответил утвердительно: "Есть очень хороший шанс".
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fanatSD (донецк)
21.04.2025 в 20:21
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