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Путин предлагает двусторонние переговоры с Украиной относительно моратория на удары по гражданским объектам, - Кремль

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Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков

Путин предлагает двусторонние переговоры с Украиной относительно моратория на удары по гражданским объектам, - Кремль

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин имел в виду переговоры с Украиной, когда говорил об обсуждении моратория на нанесение ударов по гражданской инфраструктуре.

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Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, цитирует российское агентство "Интерфакс".

По его словам, Путин готов именно с украинской стороной обсуждать тему моратория на удары по гражданским объектам.

Песков также добавил, что российский диктатор "неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной", и это его еще одно предложение.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.

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