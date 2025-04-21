Путин предлагает двусторонние переговоры с Украиной относительно моратория на удары по гражданским объектам, - Кремль
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков
фото из свободных источников
Российский диктатор Владимир Путин имел в виду переговоры с Украиной, когда говорил об обсуждении моратория на нанесение ударов по гражданской инфраструктуре.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, цитирует российское агентство "Интерфакс".
По его словам, Путин готов именно с украинской стороной обсуждать тему моратория на удары по гражданским объектам.
Песков также добавил, что российский диктатор "неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной", и это его еще одно предложение.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.
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