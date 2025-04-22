Более тысячи оккупантов и система ПВО. Генштаб опубликовал потери врага в войне
Всего 312 единиц техники
Генштаб
За сутки Силы обороны уничтожили 1130 оккупантов, 19 бронемашин, 26 артсистем и одно средство ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 22.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 943060 (+1130)
- танков - 10683 (+4)
- боевых бронированных машин - 22296 (+19)
- артиллерийских систем - 26689 (+26)
- РСЗО - 1367 (+0)
- средства ПВО - 1140 (+1)
- самолетов - 370 (+0)
- вертолетов - 335 (+0)
- БПЛА оперативно- тактического уровня - 33388 (+118)
- крылатые ракеты - 3148 (+0)
- корабли / катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 45458 (+134)
- специальная техника - 3859 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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